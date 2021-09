SPORTS Tchad : la crise du football au centre d'une rencontre FIFA-FTFA-CAF et ministère

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Septembre 2021

La FIFA en collaboration avec la CAF a initié dans la soirée du vendredi 24 septembre 2021, une rencontre d'urgence par visioconférence impliquant la FTFA et le Ministre. Cette réunion a pour objet la situation du football après l'abrogation par le PCMT le Comité National de Gestion Provisoire du Football du 21 septembre dernier.

Pendant 1 heure d'horloge, cette rencontre entre la FIFA, la CAF, la FTFA et le Ministre de Sport a permis aux panelistes d'avoir une idée très claire sur la situation qui prévaut au Tchad après la dissolution du Comité National Provisoire de Gestion du Football. Selon une source bien introduite, dans sa présentation le président de la FTFA Moctar Mahamoud a remercié et félicité le PCMT d'avoir pensé à la jeunesse tchadienne assoiffée de la pratique du football. Le Président de la FTFA dit avoir pris bonne note de la dissolution du CNGPFT et a demandé au Ministre du Sport de revenir sur sa décision pour permettre aux joueurs de retrouver les pelouses des stades et aux amoureux du ballon rond de retrouver le chemin des gradins.



La FIFA et la CAF se disent ouvertes à toutes discussions et prennent acte du décret portant abrogation du Comité. Elles demandent par ailleurs au Ministre du Sport de surseoir sa décision pour remettre la délégation du pouvoir à la FTFA seule interlocuteur entre la FIFA et les autorités tchadiennes. Les instances internationales et continentales du football sont revenues sur les 3 points ayant aboutis à la suspension du Tchad par leurs soins. Il s'agit du décret portant création du Comité, l'arrêté portant retrait de la délégation du pouvoir et l'ouverture des locaux de la FTFA. Pour la FIFA, sur les 3 points deux ont été levés notamment la dissolution du Comité et la réouverture des locaux de la FTFA.



Pour sa part le Ministre du Sport a exhorté la FIFA de diligenter une mission au Tchad pour trouver une solution définitive à cette situation. La FIFA dans sa réponse accepte de faire le déplacement du Tchad pour vérifier les projets financés et discuter avec les autorités sur d'autres programmes de développement du football mais à condition que l'arrêté portant retrait de la délégation du pouvoir soit abroger.



Cependant, la Fédération internationale de Football Association a demandé à la FTFA de la saisir par correspondance pour faire la situation des deux points acquis ( annulation du décret portant création du Comité et la réouverture des locaux de la FTFA).



Espérons qu'avec cette réunion élargie à toutes parties prenantes une solution définitive soit trouver au bonheur des footballeurs tchadiens partant toute la jeunesse et les supporters.





