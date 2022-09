Tchad : la culture Toubou célébrée au Ouaddaï

Les locaux de l'Agence du développement de nouvelle technologie d'information et de la communication (Adetic), ont servi de cadre pour la célébration de la première édition de journée internationale de la culture Toubou, en présence de plusieurs responsables.



Le président du comité d'organisation, Hamid Kelly Adoum, par ailleurs délégué de l'ANIE, a remercié très infiniment l'assistance pour avoir répondu à leur invitation, pour célébrer la première édition de la journée internationale de la culture Toubou.



Hamid Kelly Adoum a ajouté qu'ils sont là pour montrer leurs us et coutumes, les différentes cultures, la danse Toubou, les modes vestimentaires et tant d'autres choses qui prouvent que la culture Toubou est bien organisée et harmonieuse.



Cependant, le terme Toubou est un terme Kanembou, désignant les habitants du massif du Tibesti. Cette dénomination a été adoptée durant la colonisation française, et est maintenant passée dans l'usage courant.



De plus, les Toubous vivent dans le massif du Tibesti, les régions du Borkou, de l'Ennedi et du Tibesti, dans le Nord du Tchad, dans le Kanem et le Bahr el-Ghazal dont le chef-lieu est Moussoro, ainsi que dans l'Est de la République du Niger, notamment dans les départements de N'Guigmi, N'Gourti et Bilma.



Enfin, les Toubous ou Gouranes forment une population pratiquant le pastoralisme et le nomadisme dans le Sahara central. Leur territoire a son centre de gravité dans le Nord du Tchad, où ils sont les plus nombreux, et s'étend au Sud de la Libye et au Nord-est du Niger. Ils parlent le Toubou, une langue nilo-saharienne, proche du Kanouri.



Par ailleurs, ils sont divisés principalement en deux grands groupes qui ont chacun sa zone d'implantation : les Teda qui se trouvent dans le Tibesti, le Fezzan libyen et le département de Bilma au Niger, ainsi que les Daza dans le Borkou, l'Ennedi, le Kanem, le Bahr el-Ghazal et le département de N'Guigmi au Niger.



Il faut noter qu'il existe une organisation indépendantiste Toubou depuis 1999, le Conseil national Toubou, qui milite pour un Etat Toubou englobant le Nord du Tchad (B.E.T, Bahr el-Ghazal, le Sud de la Libye et le Nord-est du Niger.