Tchad : la délégation sanitaire du Salamat se prépare pour la Semaine africaine de la vaccination

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a présidé ce 24 avril 2023, une réunion de plaidoyer pour la Semaine africaine de la vaccination (SAV). C'était en présence des autorités provinciales civiles et militaires, ainsi que les représentants de la société civile.



La délégation provinciale de la santé et de la prévention du Salamat organisera du 24 au 30 avril 2023, la Semaine africaine de la vaccination sur toute l'étendue de ladite province. L'objectif principal de cet événement s'inscrit dans le cadre de la réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux maladies évitables par la vaccination.



Dès l'entame de la rencontre, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam a fait savoir que la vaccination joue un rôle important pour la santé de l'Homme. Pour lui, une personne vaccinée développe une immunité contre beaucoup de maladies. Il ajoute que vu l'importance que procure la vaccination, les indicateurs consacrés à la vaccination dans la province sont faibles et les taux d'abandons sont en augmentation.



Intervenant à son tour, la déléguée provinciale de la santé et de la prévention du Salamat, Dr Habiba Abdoulaye Affadine, notifie que la Semaine africaine de la vaccination met en avance l'importance d'une communication de masse et aussi une offre importante des services de vaccination à travers l'Intensification périodique de la vaccination systématique (IPVS) afin de réduire les zéro doses et ou incomplètement vaccinés.



Selon elle, le succès de tout vaccin et son déploiement commencent et se terminent par la communauté. Plusieurs participants ont pris part au débat pour échanger avec les techniciens sanitaires afin d'être mieux informés sur le sujet. Ils ont pris l'engagement d'informer la population pour une prise de conscience.