Tchad : la diaspora du Sénégal appelle à renforcer la justice et l’éducation

À l'occasion du forum national de la jeunesse lancé ce 27 décembre 2021, la diaspora tchadienne du Sénégal a formulé quelques recommandations ce 28 décembre 2021 lors dudit forum à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena.



Les recommandations formulées sont les suivantes :



- faire appel aux jeunes médecins et entrepreneurs tchadiens basés au Sénégal, dotés des intelligences et capacités ;

- mettre dans chaque diaspora tchadienne un délégué du Conseil national de la jeunesse ;

- financer et faciliter l'exportation de tous les produits des jeunes entrepreneurs au Sénégal ;

- collaborer avec l'État du Sénégal pour la mise à disposition des bourses d'études aux étudiants tchadiens au Sénégal conformément à celle de 2012 avec l’université cheikh Anta Diop de Dakar ;

- mettre à disposition des titres sécurisés pour faciliter l’obtention des passeports des tchadiens au Sénégal ;

- l'État doit être équitable ;

- garantir la justice et l'équité à tous les citoyens ;

- construire des universités de qualité en quantité pour ne pas parler d’étudiants tchadiens à l’étranger.