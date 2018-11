Tchad : la difficile lutte contre la déperdition des taxes du bétail dans les provinces

Dans les provinces du Tchad, les autorités régionales luttent contre la déperdition des recettes issues des taxes, face à la crise économique et pétrolière qui perdure. Au Mayo-Kebbi Ouest, le gouverneur de la province, Weiding Assi Assoue, a effectué ce mercredi 21 novembre une visite inopinée au marché de bétail de Bongor afin de s'enquérir du fonctionnement des activités commerciales.



Le gouverneur s'est longuement entretenu avec les vendeurs, les acteurs et les responsables du marché. Il a constaté que les fonds collectés issus des taxes ne correspondent pas au nombre réel de bétail vendu sur le marché.



"Un marché comme celui-là où l'on amène trois, quatre (agents de la garde, ndlr) nomades pour contrôler les vaches, les boeufs, les moutons qui sortent, c'est qu'ils ne vont pas contrôler. Il y a aussi des complicités. Comment voulez-vous que l'argent soit récolté ?", a déploré le gouverneur Weiding Assi Assoue.



Selon lui, "en dehors du pétrole qui est parti, ce sont ces recettes que nous devons glaner en vue de payer les fonctionnaires". Il a instruit les agents de collecte de respecter la déontologie de leur métier.



D'après les données du ministère de l’Elevage, le cheptel tchadien compte 93,8 millions d’unités de bétail et 34,6 millions de têtes de volaille. L’ensemble « bétail » représente 73% des effectifs globaux du cheptel. Ces chiffres placent le Tchad au 3ème rang en Afrique en matière d’élevage, selon Mansour N'Diaye, représentant de la FAO au Tchad. Les autorités comptent ainsi sur les taxes issues de la vente de bétail pour renflouer les caisses du trésor public.