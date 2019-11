Tchad : la directrice de la Maison de la femme distinguée pour son patriotisme continental

La ligue des étudiants africains pour le développement a décerné le prix de l'Amazonie patriotique africaine à la présidente de la Fondation Tchad Helping Hands, Mme. Amina Pricille Longho -par ailleurs directrice de la Maison de la femme- en reconnaissance à ses "contributions positives à la quête du développement de l'Afrique par le leadership, le service communautaire, le service méritoire envers Dieu, l'humanité et l'Afrique".



Plusieurs autres personnalités ont été distinguées pour leur patriotisme continental, notamment Nair Abakar, Fatime Soukar, Mariam Djamous, Mariam Mahamat Nour, Abdelsalam Safi, Succès Masra ou encore le directeur général de l'ENA, Senoussi Hassana Abdoulaye.



La ligue des étudiants africains pour le développement a pour objectif principal de sensibiliser les jeunes à des pratiques optimales en matière de démocratie et de développement. LEADS a noué des réseaux d’étudiants africains et est membre de plus d’une centaine d’établissements d’enseignement supérieur répartis dans plus de quinze pays d’Afrique.