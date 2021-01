Tchad : la distribution de kits alimentaires se poursuit à N'Djamena

La distribution des vivres se poursuit à N'Djamena. Une deuxième phase a été lancée ce dimanche, notamment dans les 1er, 2ème, 4ème et 6ème arrondissements de la capitale. Cette assistance du gouvernement vise à soutenir les personnes vulnérables et démunies, suite au confinement de la ville de N'Djamena depuis le 1er janvier 2021.



Le coordinateur de la cellule distribution, Khala Ahmat Senoussi, souligne qu'un comité d'assistance aux personnes démunies a été mis en place dans le cadre du Comité de gestion de crise sanitaire.



Les vivres issus des stocks de l'Office national de sécurité alimentaire (ONASA) sont répartis en kits alimentaires. Le kit comprend un bidon d'huile de 10 Litres, un sac d'haricots de 25 Kg, un petit sac de 10 Kg de sucre et un sac de céréales.



500 ménages ont été identifiés ce dimanche dans chaque arrondissement de la capitale. Les ménages seront assistés pour alléger les souffrances, assure Khala Ahmat Senoussi.