Tchad : "la diversification de l'économie ne dépend pas du seul déploiement" du gouvernement

Le ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Dr. Issa Doubragne, a rappelé mardi à l'Assemblée nationale que la relance de l'économie n'est pas que l'affaire du gouvernement.



Il a réagi aux propos du président de l'Assemblée nationale qui a appelé le gouvernement à faire plus d'efforts pour relancer l'économie. Dr. Haroun Kabadi a exhorté l'exécutif à "prendre les mesures nécessaires pour essayer de relancer l'économie dans les plus brefs délais."



"Le destin du secteur privé tchadien, la diversification de notre économie ne dépend pas du seul déploiement des membres du gouvernement et du Maréchal. Il dépend de la compréhension active de vos électeurs que vous représentez ici, que vous allez sensibiliser à ne pas dépendre que du Trésor public", a indiqué Dr. Issa Doubragne.



Selon le ministre, "il faut que les gens sachent se débrouiller. Si l'État crée des possibilités, c'est bien entendu pour qu'eux ils créent de l'emploi et des opportunités."



Et d'ajouter : "Évidemment, la fonction publique ne peut pas aspirer tout le monde. On aura même pas des ressources pour les payer."