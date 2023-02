Tchad : "la famine risque de nous surprendre", ministre d'État Laoukein Medard

Le ministre de l'Agriculture a déclaré qu'ils sont en train de trouver des solutions pour s'assurer que les magasins de l'ONASA (Office national de la sécurité alimentaire) soient suffisamment remplis dans les provinces et départements pour faire face à cette période difficile, connue sous le nom de famine ou de soudure.



La sécurité alimentaire est une question cruciale pour le bien-être et le développement du pays. Il est donc nécessaire d'adopter des mesures immédiates pour atténuer les effets dévastateurs des inondations sur les cultures et prévenir une crise alimentaire.