Tchad : la fédération d'haltérophilie lance ses activités

Le secrétaire de la fédération, Djelardjé Mbaïkoula, a indiqué que la rencontre s'inscrit dans un processus visant à lancer leur activité sportive. La fédération a été créée en 2016. Elle est reconnue officiellement par le Comité olympique et sportif tchadien depuis décembre 2018.



La Fédération entend réaliser plusieurs activités cette année, notamment construire une salle d'haltérophilie équipée, se pencher sur les textes internationaux d'haltérophilie, former les entraîneurs et juges, obtenir une subvention de fonctionnement, viser le championnat national, former 23 athlètes, créer trois clubs et trois ligues à Moundou, Abéché et à Sarh.



Le président de la fédération souligne qu'une participation à une compétition islamique est prévue d'ici août prochain en Turquie.



Présent au lancement, le vice-président du COST, Bani Gata Ngoulou, exprime sa satisfaction de l'œuvre de la jeune fédération. Pour lui, ils seront obligés de coopérer avec cette fédération pour préparer leurs athlètes en vue des futurs jeux africains et mondiaux.