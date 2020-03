Tchad : la femme, un acteur majeur dans la lutte contre l'extrémisme

Cet objectif ne peut se traduire que par la gestion rationnelle des ressources humaines, matérielles et économiques, basée sur le respect des droits des uns et des autres, et plus particulièrement la culture de la paix, la cohabitation pacifique, l'amour et la fidélité dans le milieu associatif.



La présidente l'organisation Al Nahda pour la charité et le développement des femmes et des jeunes, Mme. Mouna Annour Abdelhak, souligne que pour atteindre ces objectifs, les femmes du milieu associatif tchadien doivent "cultiver l'amour du prochain, la tolérance et la fidélité dans leurs actions."