Tchad : la fête de l'indépendance célébrée à Am-Timan par une cérémonie de prise d'armes

Les différentes troupes des forces de défense et de sécurité sont en place très tôt pour donner un cachet particulier à l'événement. La population de la ville d'Am-Timan est sortie massivement pour honorer cette journée commémorant la fête de l'indépendance. La fête du 11 août 1960 qui a permis au Tchad d'accéder au concert des nations, a suscité l'engouement et attiré l'attention du grand public.



Du côté embellissement, le décor a été bien installé. C'est dans cette ambiance hautement festive que le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a fait son arrivée à la place de l'indépendance. Il a été accueilli par le commandant des troupes Ali Étienne Marty et les autorités civiles. Le représentant du chef de l'État, Abdoulaye Ibrahim Siam a passé en revue des troupes les différents détachements alignés pour la circonstance.



​Il s'en suit le dépôt de gerbe de fleurs au monument aux morts pour saluer le sacrifice fait par les martyrs en payant cher, et de leur sang, la libération de la nation. Ce geste a recueilli l'attention particulière du public et des autorités provinciales. En mémoire à la disparition du Maréchal du Tchad, une minute de silence est observée.