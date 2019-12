Tchad : la fête du 1er décembre célébrée de manière modeste à Am-Timan

La province du Salamat à l'instar des autres provinces du Tchad, a commémoré ce dimanche 1er décembre le 29ème anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie avec un défilé militaire organisé à Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat.



La cérémonie marquant le 29ème anniversaire de l'entrée au pouvoir du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), a été présidée par le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, représentant le gouverneur du Salamat Weiding Assi Assoué.



Étaient présents à cette cérémonie, les autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles, religieuses, ainsi que la population de la ville d'Am-Timan sortie très nombreuse pour la circonstance.



Arrivé à 9 heures à la place de l'indépendance, le secrétaire général de la province du Salamat a d'abord passé en revue des troupes avant de procéder au dépôt de gerbe de fleurs en mémoire des martyrs.



Cette occasion commémorative, a permis à Maab Mara de prendre la parole pour préciser que c'est le 1er décembre 1990 que le président Idriss Deby Itno à la tête d'hommes engagés et décidés, est entré à N'Djamena pour mettre fin au régime de Hissein Habré. Dès lors, un vent nouveau a soufflé au Tchad avec l'instauration du multipartisme et de la liberté d'expression.



Selon Maab Mara, ce nouveau climat politique a permis au Tchad de se lancer réellement sur la voie du développement avec la construction de routes, hôpitaux et écoles à travers le pays.



La cérémonie a pris fin avec un défilé auquel ont pris part les forces de défense et de sécurité notamment les éléments de la zone de défense n°10, la Légion de gendarmerie n°21, du Groupement de la garde nationale et nomade du Tchad n°15, de la Police nationale et des anciens combattants.



Les conducteurs des motos-taxis de l'association "Bahr-Azoum" ont également pris part à ce défilé.