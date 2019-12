Tchad : la flamme musicale pour le festival N'Djam Vi à Pala

Le festival culturel N'Djam VI se déroule depuis hier à Pala dans le Mayo Kebbi Ouest. Avec une formation organisée à l'intention des chefs traditionnels et des leaders de la jeunesse ce mardi après-midi, l'équipe de Guinambaye Ndoua Manassé met de la flamme musicale en l'air au Centre Culturel Nicodème. Toutes les activités tournent autour du bon vivre ensemble.



Créé en 2007 sous l’appellation Festival de Musique, d’Assainissement et d’Animation Populaire, devenu le Festival NdjamVi, le projet est aujourd’hui l’un des plus grand rendez vous musicales au Tchad et le seul événement régulier et permanent.



Réalisé par une équipe jeune, il accueille plusieurs concerts sur trois jours et offre des possibilités de formations aux artistes et opérateurs culturels tchadiens. Sa programmation privilégie plus les découvertes ou jeunes talents que les têtes d’affiche.