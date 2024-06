Tchad : la fraude sur les pagnes, un handicap pour le développement de la filière textile locale

Plus 90 % des pagnes vendus dans les différents marchés du pays proviennent de l'étranger, notamment du Nigeria et de la Chine.



Malgré les initiatives pour éradiquer la fraude et la contrebande sur des marchandises, à savoir des liqueurs, du sucre, du carburant et des pagnes pour ne citer que ces produits-là, ce fléau persiste et impacte fortement sur les produits locaux. Cela est normal pour un pays dont les frontières servent toujours d’entonnoir.



Et quoique l'on dise, ces marchandises échappent au contrôle douanier. De nos jours, le port de pagnes est une tendance inédite, faisant partie du style vestimentaire, et de préférence des femmes et des jeunes. Avec son encrage lors des cérémonies de dot, funérailles, tontines, groupements des femmes religieuses et autres occasions, le tissu d'identité culturelle fait générer d’énormes bénéfices aux commerçants.



Malheureusement, les unités locales ne gagnent pas en termes de production. Car la majorité de ces pagnes proviennent de l'étranger, et entrent par Kousseri (Cameroun), tout en échappant au contrôle douanier, mais parfois les douaniers eux-mêmes deviennent le conducteur à bon bord.



Généralement, au marché de Dembé, l'on voit des véhicules aux vitres teintées qui déchargent ces pagnes. Le pire dans ce phénomène est que certains commerçants passent des commandes de pagnes en Chine, à titre d'exemple, celui de la fête du 8 mars.



Pourtant, le Tchad dispose d’une industrie textile. Tout de même, les acheteurs ne peuvent pas faire la différence entre le pagne local et celui de l'étranger, rapporte Esther Nébo, une vendeuse de pagnes au marché Dembé.



Souvent, c'est le choix du client, et beaucoup de femmes ont une préférence pour les pagnes fabriqués à l'étranger, notamment au Sénégal et en Côte d'Ivoire, lance Astam Djimrabé, vendeur de pagnes au marché à mil.



Toutefois, le vrai problème, catalyseur de la fraude des pagnes, n'est pas seulement le manque de contrôle. Mais aussi l'incapacité de la production locale à répondre à la demande de la population. Comment une seule unité de production textile peut-elle couvrir 23 provinces ? Peut-être par miracle.



Cependant, selon une étude, le Nigeria est le premier marché d'entrée de pagnes frauduleux en Afrique. Ceci est un handicap majeur pour le développement de la filière textile du Tchad, et celle d’autres pays du continent.



Il est donc grand temps que les unités de production locales puissent produire en quantité suffisante, et que le service de la douane empêche la fraude de pagnes et autres marchandises. C'est une manière de protéger les unités de production locales, et booster l'économie du pays.