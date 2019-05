Tchad : la garde faunique et forestière se renforce en équipements

L’Ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste a remis ce mardi 30 avril, des équipements ultra-modernes de communication et de surveillance du territoire à la Garde faunique et forestière. Le matériel a été réceptionné par le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche, Siddick Abdelkerim Haggar.



"Souvent, (les gardes, ndlr) ne sont pas très équipés et formés. Ces matériels vont permettre de suivre les animaux, pas seulement les grands mammifères mais tous ceux qui sont en danger", a déclaré Hamit Hissein Itno, commandant de la garde forestière et faunique.



Le don est composé entre autres de drones, GPS et d'appareils électroniques.



"Ce sont des équipements modernes qui permettront de faciliter la tache des gardes sur le terrain. Il faut déployer ces équipements sur place pour la surveillance des mammifères, notamment des éléphants", a déclaré Philippe Lacoste, ambassadeur de France au Tchad.



D'après le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche, Siddick Abdelkerim Haggar, "ce secteur de la protection de l'environnement va grandissant et c'est pas fini. L'ensemble de ces efforts porteront certainement leurs fruits. Nous allons continuer à professionnaliser cette garde jusqu'à obtenir, comme dans les autres pays, une force dédiée à la protection de l'environnement".



Le Tchad est résolument engagé, avec l'aide de ses partenaires, à protéger ses espèces menacées face à des braconniers qui circulent en toute impunité entre les pays frontaliers.