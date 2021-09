Tchad : la garde forestière promet la fermeté face à la coupe de bois au Ouaddaï

"Concernant le problème de vente de charbon de bois, nous avons mené une sensibilisation auprès des chefs de village, chefs de canton, de ferrique et de la population afin de ne pas couper les arbres pour en faire du charbon. L'environnement nous protège de tout mais hélas certaines personnes ne connaissent pas jusqu'à là son importance" déplore Adil Chérif Daoussa, commandant de détachement de la province du Ouaddaï.



Depuis que le gouvernement a pris des mesures tendant à la levée des barrières, des citoyens profitent pour faire entrer frauduleusement le charbon de bois à partir de certains axes.



"C'est strictement interdit", prévient l'officier Adil Chérif Daoussa. "Si nous trouvons une femme, surtout celle qui vend du charbon, elle sera arrêtée et conduite à la justice pour répondre de ses actes. De plus, si nous trouvons une femme sortir d'un village avec du charbon, soit elle soit son mari sera arrêté", ajoute-t-il.



Adil Cherif Daoussa interpelle tous les chefs de villages et de ferriques afin qu'ils prennent leurs responsabilités pour sensibiliser leurs concitoyens car la question de l'environnement incombe à tout le monde et pas seulement aux agents forestiers.



Le commandant demande au ministère de l'Environnement de renforcer ses agents avec des moyens roulants. L'unique voiture ne peut pas couvrir toutes les zones car il y a aussi des zones où l'accès est difficile en voiture. Il faut donc des motos pour les agents mais aussi un renforcement d'agents pour mieux accomplir les missions.