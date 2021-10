Tchad : la gestion des conflits en milieu scolaire au centre d'un débat au Kanem

La conférence a été présidée par Me. Docile Galinè Pontchombè, greffier au Tribunal de grande instance de Mao et a vu la présence des des enseignants et des élèves. Elle a été placée sous le thème "gestion des conflits dans les établissements scolaires".



Plusieurs questions ont été posées par les participants. Le conférencier a pris le temps d'expliquer les zones d'ombres et a rendu hommage à tous les enseignants du monde en général et ceux du Tchad en particulier à l'occasion de la journée mondiale qui leur est dédiée.



Les participants ont salué cette initiative qui contribue à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble.