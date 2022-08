Tchad : la gestion des risques liés aux chocs climatiques en débat à Moundou

Une journée d'engagement et de la communication de haut niveau, pour le renforcement de synergie entre les parties prenantes du pays, a eu lieu ce 9 août 2022 à Moundou.



Le coup d’envoi des travaux a été donné par le ministre du Développement agricole, Oumar Ibni Daoud, en présence de son collègue de l’Environnement, Mahamat Ahmat Lazina.



Ces dernières décennies sont marquées par une recrudescence des inondations, des sécheresses et autres manifestations météorologiques à caractère extrême qui fragilisent les systèmes agro-sylvo-pastoraux et halieutiques, dont dépendent directement près de 80 pour 100 de la population tchadienne.



C'est pourquoi cette journée d'engagement et de la communication de haut niveau a été organisée par le Programme des Nations-Unis pour le Développement (PNUD), à l'intention de toutes les parties prenantes du pays afin de lutter contre le changement climatique au Tchad.



Souhaitant la bienvenue à l'assistance, le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Tchouzeubé Sedanneg Basile, a salué la tenue de ces assises dans sa province. Il ajoute que le Tchad fait partie des pays dans lesquels les effets des changements climatiques s'expriment de façon très remarquée.



Le représentant-résident du PNUD, quant à lui a rappelé l'objectif principal du projet qui est de renforcer la capacité de réaction des populations vulnérables, afin de leur permettre de faire efficacement face aux chocs climatiques, grâce à des réponses rapides aux alertes précoces, et à l’introduction de mécanisme financier pour mieux absorber les chocs liés aux changements climatiques.



Officiant la cérémonie d'ouverture, en présence de son collègue de l’Environnement, le ministre du Développement agricole a remercié les partenaires pour leur appui au pays à se doter d'instruments, de stratégies et de mécanismes de réponses pouvant lui permettre de s'adapter aux effets des changements climatiques.



Ce projet de gestion communautaire des risques climatiques est mis en place par le gouvernement du Tchad, en collaboration avec le PNUD, et avec l’appui financier du Fonds pour l'environnement mondial.