Tchad : la gestion des vivres des réfugiés de Farcha Milezi fait polémique

Depuis quelques jours, un nombre important de réfugiés camerounais est à N'Djamena, fuyant les conflits intercommunautaires survenus à Kousseri et ses environs. Le 1er arrondissement à lui seul accueille plus de 7 000 personnes.



Les ONG, les associations de la société civile, les opérateurs économiques et les personnes de bonne volonté ont urgemment apporté une assistance en vivres et couvertures. Sur le terrain, la situation est très loin de qui est médiatisé ces derniers jours.



​Au micro d'Alwihda Info, des réfugiés expriment leur désarroi. "Ces gens en charge des comité ne nous donnent rien. Depuis trois jours nous sommes là, sans nattes, ni couvertures. On n'arrive même pas à joindre les deux bouts alors que trois containers sont remplis de vivres", affirme un réfugié.



Une jeune réfugiée, s'exprimant sous l'anonymat, laisse entendre que d'autres personnes viennent se greffer à eux pour obtenir de l'aide humanitaire. "Depuis notre arrivée dans ce camp, tout le monde s'est transformé en réfugié. Sinon, comment comprendre qu'une personne soit réfugiée le jour et part au centre-ville la nuit. Pire encore, le comité chargé de l'enrôlement des réfugiés est venu avec 600 reçus alors que tout le monde sait que nous sommes au-delà de 7000", dit-elle.



Le comité nous fait savoir que tout ce désordre est dû à la mauvaise foi des réfugiés eux mêmes. Des solutions seront trouvées d'ici peu de temps, assure la coordinatrice Fatimé Yorongar.