Tchad : la gouverneur de la Tandjilé visite les services publics et privés de la commune de Laï

La gouverneur a commencé sa visite avec les locaux du département de la Tandjilé Est, où elle a visité la délégation des finances, du budget et de compte public, la sous-préfecture, la mairie, la délégation de la santé, l’hôpital provincial, la délégation de l’éducation et le CEG. Elle a constaté que les difficultés rencontrées par les agents sur le terrain étaient presque les mêmes dans chaque institution. Parmi les problèmes identifiés : un manque de personnel qualifié, un manque de moyens de transport, un manque de structures d’accueil, etc.



La gouverneur a pris note de toutes les doléances et les problèmes soulevés par le personnel sur le terrain. Elle a également promis de transmettre ces doléances aux autorités compétentes pour qu'elles soient résolues dans les meilleurs délais.



Cette visite a été perçue comme un réconfort moral pour les différents personnels des services publics et privés de la commune de Laï. Les agents se sont sentis fiers de recevoir la visite de leur gouverneur, et ont exprimé leur espoir que cette visite mènera à des améliorations concrètes de leurs conditions de travail.