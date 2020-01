Tchad : la hausse de prix sur certains produits est un "coup de massue"

Le président du Collectif tchadien contre la vie chère, Dingamnayal Nelly Versinis, a dénoncé samedi les augmentations de prix sur certains produits, notamment les alcools et liqueurs, conséquence de la hausse des taxes.Selon lui, il s'agit d'un "coup de massue sur la tête des consommateurs", estimant que "le mutisme de la population" profite au Gouvernement et aux entreprises qui "imposent des prix".Il a appelé les consommateurs à "réagir" face à ce qu'il qualifie "d'injustice".La Loi de finances portant budget de l'Etat pour l'année 2020 a consacré des augmentations de taxes sur certains produits. Les nouvelles taxes ont déjà été répercutées sur les boissons alcoolisées et liqueurs.Selon le ministère des Finances et du Budget, la Loi de finances "affecte les produits de taxes spécifiques à savoir les cigares, les vins, les liqueurs, les bières, les recettes des jeux de hasard et des emballages non récupérables au financement de la Couverture santé universelle" qui devrait être expérimentée dès 2020.Le Gouvernement a également consacré de nombreuses baisses de taxes ou exonérations dans la Loi de finances afin de renforcer le pouvoir d'achat des tchadiens en 2020. Par exemple, la baisse du prix d'accès à internet devrait prochainement être effective chez les opérateurs de communication.