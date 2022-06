Tchad : la hausse du prix du carburant préoccupe à Ati

Depuis quelques jours à Ati, le prix du litre d'essence à la pompe est passé de 700 à 900 FCFA. Cela dit, cette augmentation est devenue une grande préoccupation pour les automobilistes et les motocyclistes.



Et à cette augmentation du prix du carburant, s’ajoute la rareté des produits pétroliers dans la ville. Progressivement, automobilistes et motocyclistes se rendent compte de cette augmentation du prix de carburant.



Dans cette mauvaise conjoncture, beaucoup de clients ne comprennent pas toujours les principales causes de cette augmentation. En effet, sur les trois stations-service que compte la ville d'Ati, une seule fonctionne, alors les deux autres sont fermées.



Il faut rappeler que la situation actuelle inquiète la population. Cette dernière demande au gouvernement de trouver une solution à cette crise qui risquerait d’avoir des conséquences sociales et économiques dans les jours à venir.