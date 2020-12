Tchad : la jeunesse de Mao échange avec des membres du gouvernement

Quatre membres du gouvernement ont échangé samedi à Mao avec la jeunesse, les femmes et le milieu associatif de la province du Kanem sur l'importance du numérique pour le développement. À cette occasion, les participants ont exprimé plusieurs doléances.



Le ministre des Postes et de l'Économie numérique, Dr. Idriss Saleh Bachar, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Ndonga Mohamed Christian, la ministre de l'Énergie, Ramatou Mahamat Houtouin, et le ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Dr. Issa Doubragne, étaient présents au Centre culturel de Mao.



À la suite d'un vote par acclamation des participants, le ministre de la Jeunesse et des Sports a promis d'équiper une bibliothèque à Mao. Il demande à l'Office national de la jeunesse et des sports (ONAJES) d'équiper avant le 15 janvier le Centre culturel de Mao.



Dans l'optique de renforcer l'accès au numérique pour la population, un Centre communautaire multimédia sera construit dans un délai de six mois à Mao. "Vous aurez ce cadre numérique (...) Vous aurez le minimum nécessaire, l'accès à Internet, etc", s'engage Dr. Idriss Saleh Bachar. Il appelle à utiliser le numérique dans le bon sens.