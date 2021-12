Tchad : la jeunesse du Ouaddaï réunie pour un préforum à Abéché

Au cours de ce préforum, les jeunes issus des différents départements de la province auront à diagnostiquer les maux qui minent leur milieu, extérioriser les besoins et aspirations notamment dans les domaines tels que l'éducation, la promotion du bilinguisme, la formation professionnelle, l'emploi, l'entrepreneuriat, l'enseignement supérieur, l'engagement citoyen, les droits des citoyens, les droits humains, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique.



Ces assises de deux jours regroupent 100 jeunes venus des quatre départements que compte la province du Ouaddaï à savoir : Assoungha, Djourouf Al Armar, Abougoudam et Ouara.



Lançant les travaux, le secrétaire d´État du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Mbaïgolmem Sébastien, a précisé que le deuxième forum national de la jeunesse se tiendra 3 ans après celui de 2018. Le préforum est un moment d'échanges, de communication et de débats car il va offrir aussi une tribune aux différents acteurs engagés dans la problématique de la jeunesse, a-t-il dit.