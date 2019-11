Tchad : la jeunesse du Tibesti se félicite de l'accord de paix et de l'apaisement à Miski

Le président de la coordination des organisations des jeunes de la province du Tibesti, Mahamat Ali Galmaye, a fait part lundi, au cours d'un point de presse, de la forte réjouissance des jeunes de la province suite à l'accord de paix trouvé entre les autorités et le comité d'auto-défense de Miski.



"Il y a de cela plus d’une année, un conflit regrettable a opposé la population de Miski au gouvernement sur fond d’incompréhension. Un appel au règlement pacifique de ce conflit a été lancé un peu partout et la jeunesse a été au centre de cet appel. C’est fort de ce constat et grâce à la bonne volonté des deux parties à œuvrer pour la paix qu’un accord a été trouvé la semaine dernière. Cet accord vise à satisfaire toutes les revendications de la population. Déjà, un pas important a été franchi par le gouvernement en réhabilitant les chefs de canton révoqués", a indiqué le président de la coordination des organisations des jeunes de la province du Tibesti, Mahamat Ali Galmaye.



"Nous, jeunes de la province du Tibesti, nous réjouissons fortement pour ces actes salutaires posés et remercions chaleureusement le président de la République, Idriss Deby Itno pour ces efforts inlassables efforts en faveur de la paix", a indiqué Mahamat Ali Galmaye qui a également formulé des remerciements "aux cadres de la province du Tibesti, aux chefs traditionnels et à toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou loin pour parvenir à cet accord."