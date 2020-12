Tchad : la jeunesse réunie autour de "Dardacha" pour des échanges sur l'avenir

Plusieurs corporations de jeunes se sont impliquées dans les débats qui ont porté sur le secteur de l'éducation, la bonne gouvernance, les problèmes qui minent la jeunesse et surtout les questions liées au développement socioéconomique du Tchad.



« Se réunir pour parler, c’est grandir ensemble », tel est le mot d’ordre des organisateurs de cette session de "Dardacha".



"La jeunesse est vraiment prête à répondre à des appels positifs, à dire ce qu'elle pense et à contribuer avec ce qu'elle dispose. J'encourage la jeunesse et je lui suis vraiment reconnaissance", se félicite le président du comité d'organisation, Adoum Allamine Mahamat.



C'est la deuxième fois que "Dardacha" délocalise ses activités.