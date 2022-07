Tchad : la journée de samedi 9 juillet est fériée et chômée pour l'Aïd El-Adha

En bref. Le ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et du Dialogue social, Brah Mahamat, a informé ce vendredi les travailleurs du secteur privé et public qu'à l'occasion de la fête de l'Aïd El-Adha, la journée du samedi 9 juillet 2022 est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national.