Tchad : la journée nationale des personnes handicapées célébrée à Am-Timan

Les personnes handicapées de la province du Salamat, ont célébré ce mercredi 7 février 2024, leur journée nationale au sein de la délégation provinciale en charge de l’action sociale.



« Unis dans l’action pour l’inclusion et la promotion des droits des personnes handicapées dans les politiques et programmes de développement à l’ère de la 5ème République », est le thème choisi en cette édition 2024.



Cette journée est célébrée à Am-Timan, par une causerie-débat animée par Ahmat Mahamat Zakaria, du service de l’action sociale, Djamal Mahamat Ali, de la délégation provinciale de l’Education nationale et de la Promotion civique et des responsables de la Mission catholique contre la lèpre, ont également collaboré pour animer cette séance.



Les personnes handicapées issues des différentes couches sociales, ont répondu présentes pour participer à leur journée nationale. Les exposants ont largement abordé les textes juridiques relatifs au droit et à la protection des personnes handicapées.



Ils se sont attardés sur la question de l’égalité de chance, pour rappeler que les personnes avec un handicap, ont les mêmes droits d’être traitées comme les autres citoyens, et ne peuvent en aucun cas être marginalisées dans le processus de l’édification de la nation.