Tchad : la leader du PDI, Beassemda Lydie, en campagne électorale au Guéra

Ce grand rassemblement a été marqué par une forte mobilisation, où les militants et militantes ont exprimé avec enthousiasme leur détermination et leur engagement envers leur candidate pour l'État fédéral au Tchad.



Le secrétaire général provincial du PDI du Guéra, Mahamat Saleh Djaranabi, a encouragé les militants et militantes à voter pour la candidate numéro 9.



Le directeur national de campagne du parti, Matibey Laopeur, a souligné que Beassemda Lydie est la toute première femme candidate à la présidentielle dans l'histoire du Tchad. Il a mis en lumière son parcours et ses réalisations, décrivant Beassemda Lydie comme une femme battante et pionnière.



Dans la présentation de son programme politique, la leader du PDI, Beassemda Lydie, a annoncé des projets pour améliorer les conditions de vie, renforcer l'éducation, la santé, la cohésion, et moderniser l'agriculture. "Le Guéra est le symbole de la citoyenneté", a-t-elle affirmé.