Tchad : la loi sur l'accès à l'information publique vulgarisée pour promouvoir la transparence

Durant deux jours de formation, 50 participants, essentiellement issus de la presse et de la société civile, se sont familiarisés avec les techniques liées à l'accessibilité de l'information publique et à l'élaboration d'une approche visant à mettre à disposition du public des informations fiables et objectives.



Alphonse Dokalyo, formateur à cet atelier, a précisé que la loi sur l'accès aux informations publiques est une législation qui permet aux individus d'accéder à des informations détenues par les entités administratives, et de promouvoir la transparence et la responsabilité du gouvernement dans le cadre de la prise de décisions.



Le secrétaire général du CEFOD, Djasrangar Namdjigar, a invité les participants à mettre en pratique sur le terrain les techniques apprises.