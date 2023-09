Tchad : la mairie de Kelo évalue ses réalisations

Cette session a été présidée par le secrétaire général du département de la Tandjilé Ouest, Ali Abakar Issa. L'objectif principal de cette réunion était d'évaluer le budget prévisionnel qui avait été adopté en début d'année lors de la session budgétaire, de constater les réalisations accomplies jusqu'à présent, et de discuter des difficultés rencontrées en vue de proposer des solutions pour l'adoption du budget prévisionnel à venir.



Le maire de la commune de Kelo, Bessingar Bazo, a souligné les défis financiers auxquels ils ont dû faire face, ainsi que les aléas climatiques qui ont eu un impact sur l'exécution du budget pour l'année 2023.



De son côté, le secrétaire général du département de la Tandjilé Ouest, Ali Abakar Issa, a rappelé aux conseillers municipaux l'importance de leur responsabilité et les a encouragés à mener un débat ouvert et constructif pour relever ces défis.



Ces sessions budgétaires et d'évaluation sont tenues conformément aux dispositions légales en vigueur et se déroulent avant la fin de l'année. La cérémonie a également été marquée par la présence des chefs des services administratifs et militaires, des leaders de la société civile, des leaders religieux, ainsi que des organisations partenaires de la commune de Kelo.