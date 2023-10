Tchad : la mairie de Massakory inaugure deux centres de santé pour la population

Ces deux centres de santé, à savoir Nour-Albalate et Wandallah, sont des établissements de pointe offrant une large gamme de services médicaux et de soins de santé. Ils sont équipés d'installations modernes, de lits médicalisés, de pharmacies de premiers soins, de forages immergés, et de latrines, le tout financé par la commune de Massakory à hauteur de 60 millions de FCFA.



La cérémonie d'inauguration de ces centres de santé a été marquée par la présence massive de la population de Massakory, du gouverneur de la province, des autorités administratives, militaires, civiles, et des représentants de certains maires de la commune de N’Djamena.



Le maire de la ville de Massakory, Korom Mahamat Kosso, explique les raisons de l'ouverture de ces centres de santé, soulignant que les hôpitaux et centres de santé existants sont principalement situés au nord de la ville, ne profitant pas aux habitants de l'est et de l'ouest de Massakory. Il a exhorté la population à profiter de ces nouvelles installations et à chercher des soins appropriés en cas de maladie.



Le gouverneur de la province de Hadjer-Lamis, Satadjim Succès Noël, a salué l'initiative du maire de Massakory et a appelé à la clôture sécurisée de ces centres de santé.