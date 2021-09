Tchad : la mairie de N'Djamena annonce la phase de fumigation contre les moustiques

Le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, informe la population qu'il sera procédé ce mardi 7 septembre 2021, dans la commune du 8ème arrondissement de 18h à 22h, au lancement de la deuxième phase de démoustication qui consistera à éliminer par fumigation les moustiques et insectes violents.



Les détenteurs de gargotes, restaurants, grillades et autres se trouvant aux abords des rues, sont invités à prendre des dispositions pour protéger les nourritures.



Cette mesure est aussi valable pour les ménages qui sont invités à couvrir les jarres et aliments.



Le maire précise que cette opération s'étendra progressivement aux autres communes d'arrondissement.