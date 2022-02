Tchad: la mairie de N’Djamena prévoit un budget de 13,5 milliards Fcfa

Le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, a indiqué que les documents élaborés par la commission du budget, des finances et informatique ont pris en compte les réalités et exigences de l'heure actuelle. Le budget s'élève à 13. 591.758.075 francs CFA pour l'exercice de l'année en cours contre 11.785.177.645 francs CFA en 2021.



De ce budget, le maire dresse un bilan de 10 mois d'exercice à la commune de N'Djamena. Ali Haroun indique qu'au cours de ces 10 mois de gestion, son équipe procédera au recensement physique des personnels pour mieux maîtriser la masse salariale et l'effectif exact des agents.



Il relève un manque des engins des travaux publics au niveau municipal et souligne que son équipe s'engage à pallier très rapidement aux urgences des services techniques qui sont à pied d'œuvre sur le terrain pour répondre aux besoins de citoyens.



Présent à la session ordinaire, le délégué général du gouvernement près la commune de N'Djamena, Brahim Seïd Mahamat, a relevé que les sujets évoqués par le maire lui semble très édifiants. Il invite les conseillers à s'y pencher sérieusement.