Tchad : la mère des triplés reçoit la visite et l'assistance de militantes associatives

"Le monde est touché par la pandémie de Covid-19. En cette période, nous encourageons les organisations féminines et les humanitaires à venir en aide à cette femme pour lui faciliter la tache", a exhorté Mme. Zeinab Florence.



L'association a remis un don à la mère : une enveloppe et un lot de plusieurs pagnes.



Le père des enfants a exprimé ses remerciements pour ce geste louable qui va droit au coeur de la famille. "Vous avez amené le sourire dans notre foyer. Je vous remercie du fond du coeur. Que Dieu Le Tout Puissant vous aide et réalise tous vos projets", a déclaré M. Mbailaissem.



La mère et les enfants sont en bonne santé. Hier, ils ont été admis à l'hôpital de la mère et de l'enfant pour une consultation.