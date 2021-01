Tchad : une mère accouche de triplés à N’Djamena, les bonnes volontés se mobilisent

Le père Mbailaissem A., a expliqué vendredi qu'il n'a pas de travail et fait face à une situation difficile. "Je n'ai pas d'argent. À l'hôpital, j'ai amené ma femme. J'ai été victime d'un vol. (...) Je n'ai pas l'argent pour payer certains médicaments et carnets. Maintenant, deux carnets des enfants se trouvent à l'hôpital", a-t-il déclaré.



Des bonnes volontés se sont mobilisées pour leur venir en aide. Plusieurs citoyens se sont rendus vendredi auprès de la famille. Ils ont relayé une vidéo et ont appelé à la mobilisation : "La scène est vraiment triste. Je suis déçu par le personnel de l'hôpital de la mère et de l'enfant", témoigne Mahamat Kally Ismaïl.