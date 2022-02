Tchad : la ministre Amina Priscille à la rencontre des femmes à Abéché

La rencontre s'inscrit en prélude de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) et de la Journée internationale de la femme édition 2022.



La ministre a abordé l'émancipation de la femme, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. Elle a déploré les événements douloureux qu'a vécu la ville Abéché le mois dernier et a appelé ses soeurs à s'unir pour un développement radieux.



S'agissant de la SENAFET, Amina Priscille Longoh a exhorté les femmes à travailler main dans la main pour le succès de cette semaine instituée par les plus hautes autorités du pays en faveur de la femme tchadienne.



Les femmes des organisations féminines ont réaffirmé leur engagement et leur disponibilité à œuvrer pour la paix dans la province.



Au cours de la rencontre, la ministre a offert quelques étoffes aux participantes.