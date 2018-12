Tchad : la ministre de l'Agriculture appelle à la synergie pour le développement rural

Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et la Pêche, Sidick Abdelkérim Haggar et la ministre de la Production, de l’Irrigation et des Équipements Agricoles, Lydie Beassemda ont présidé le 27 décembre une journée de présentation des volets hydrauliques des projets de développement. La rencontre avait pour objectif d'évaluer l'état d'avancement des projets.



9 projets axés sur le secteur hydro-agricole, pastoral et villageois ont été examinés par les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement. Chaque projet a été présenté avec ses axes d'intervention, le délai d'exécution, les opérations effectuées sur le terrain et les difficultés rencontrées.



D'après la ministre de l'Irrigation, de la Production et des Equipements agricoles, Lydie Béassemda, la gestion de l'eau et la question environnementale ne peuvent trouver des solutions que grâce à la coordination des actions de tous les intervenants dans le domaine du développement rural. "L'eau, l'élevage, l'agriculture et les écosystèmes sont sources de vie et constituent la phase de substance de nos communautés. Nous attendons vraiment les conclusions de cette journée parce qu'elles permettront de tirer des stratégies communes pour l'exécution des projets", a-t-elle relevé.



La ministre souhaite que tous ceux qui interviennent dans le secteur hydro-agricole se concertent régulièrement pour une synergie d'action afin de relever les faiblesses et d'en tirer des enseignements.