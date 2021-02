Tchad : la ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale visite les travaux du projet PAEPA à Fada

En marge de la tournée aux côtés du chef de l’État à l’extrême Nord du pays, la ministre de l’Hydraulique urbaine et rurale, Mme. Tahani Mahamat Hassan, a visité jeudi 11 février les travaux de construction d’un château d’eau dans la ville de Fada et la construction des bâtiments qui serviront de crèche dans cette ville.



À Fada, la construction du château d’eau et des crèches sont l’œuvre du Programme d'alimentation en eau potable qui est un projet financé par la BAD.



Selon le coordonnateur du programme, Djamal Cherif Neissa, il est prévu la réalisation de plusieurs infrastructures sociales dont la construction de la maison de la femme.



Après le lancement de ces travaux, la ministre a exprimé sa satisfaction quant au démarrage effectif du forage. Elle espère voir dans un bref délai la réalisation de ce château d’eau de 100m3. Il viendra renforcer l’ancien existant de même capacité. Ainsi, la ville de Fada aura deux châteaux d’eau de 200m3, ce qui va régler définitivement la carence en eau.



La ministre de l’Hydraulique a également visité les installations de la Société tchadienne des eaux (STE). Accompagnée de la directrice générale de la STE, la ministre s'est renseignée sur l’état de fonctionnement de cette société. En dépit des obstacles naturels liés à l’état du sous-sol, la société s'attèle à alimenter la population en eau.