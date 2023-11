Tchad : la ministre de la Femme échange avec les communautés de Bedjondo et Peni dans la province du Mandoul

Les responsables locaux de ces départements ont eu l'occasion de s'exprimer devant la ministre d'État, exposant un à un les problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien.



Le père Yves, représentant religieux, a particulièrement mis l'accent sur les difficultés endurées par les femmes, en particulier les jeunes filles, dans leur vie quotidienne.



De leur côté, les dames de Bedjondo et Peni ont sollicité le soutien de la ministre en matière d'accès au microcrédit. Elles ont également plaidé en faveur de la construction d'un pont sur l'axe Bedjondo-Bekamba pour faciliter l'écoulement de leurs produits agricoles et de leurs marchandises.



Les personnes vivant avec un handicap ont exprimé leurs besoins, notamment la nécessité de construire un centre de réinsertion pour les personnes handicapées, d'obtenir des moyens de transport adaptés et de bénéficier d'un soutien pour développer des activités génératrices de revenus.



La ministre d'État a promis que toutes ces demandes seraient transmises aux autorités supérieures, et elle s'engage à faire tout son possible pour les concrétiser.



Pour marquer cette rencontre, la ministre d'État a offert un ensemble de cadeaux à la population de ces deux départements, comprenant des moyens de transport, des kits scolaires, des machines à coudre, et bien plus encore.