Tchad : la ministre de la solidarité soutient l'autonomisation des femmes vendeuses de poissons

Selon elle, sa présence vise à exprimer la solidarité du gouvernement envers la commune du 9ème arrondissement, notamment les femmes vendeuses de poissons du marché de Walia Ngosso, qui ont été victimes de catastrophes naturelles ayant un impact négatif sur leurs activités génératrices de revenus.



Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du programme d'autonomisation socio-économique des femmes, qui vise à encourager les femmes à développer leurs activités génératrices de revenus et à contribuer au développement, a expliqué Amina Priscille Longoh.



La vision est que chaque femme soit autonome grâce aux activités qu'elle génère elle-même. La ministre a rassuré les femmes et les jeunes présents à la cérémonie que leur bien-être est une priorité pour le gouvernement.



Plusieurs objets ont été remis, notamment 50 tables d'étalage pour les marchandises accompagnées de 50 parapluies, 100 bassins métalliques, 50 glissières et 10 réfrigérateurs équipés de panneaux solaires.