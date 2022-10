Tchad : la ministre déléguée Dr. Ramatou Mahamat Houtouin a pris fonction

La ministre déléguée chargée de l'Indépendance énergétique, Dr. Ramatou Mahamat Houtouin, a pris fonction ce 18 octobre 2022. Elle a été installée par la secrétaire générale adjointe du gouvernement, Fatimé Adjine Mahamat Garfa.



À la suite du décret n°03 du 14 octobre portant formation du gouvernement d'union nationale de transition, le ministère du Pétrole et de l'Énergie change de dénomination et devient désormais le ministère des Hydrocarbures et de l'Energie.



La ministre déléguée Dr. Ramatou Mahamat Houtouin oeuvrera aux côtés du ministre Djerassem Le Bemadjiel pour relever d'importants défis.