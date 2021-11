Tchad : la ministre des Transports annonce une plainte contre X pour diffamation

Dans un communiqué diffusé ce lundi 08 novembre 2021, la ministre des transports et de la sécurité routière, Fatime Goukouni Weddeye, a annoncé déposer une plainte contre X pour difamation publique envers une administration publique et diffusion d'informations internes.



En effet, des documents internes à ses services ont fait l'objet de divulgation ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une affaire interne de suspension du Directeur Général et du chef comptable du BNFT. Elle a ensuite rappelé aux services de son département le strict respect des règles d'éthiques régissant l'administration de l'Etat. Dès lors les enquêtes seront conduites sous l'autorité de l'Inspection général de l'Etat et les mesures seront prises à l'encontre de tous ceux dont l'implication sera prouvée dans cette infraction.