TCHAD Tchad : la ministre des Transports réagit à l'accident mortel sur l'axe Oum-Hadjer-Abéché

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 27 Janvier 2023



L'accident mortel qui s'est produit dans la nuit du 26 au 27 janvier 2023 sur l'axe Oum-Hadjer-Abéché a causé la mort de 20 personnes et fait plusieurs blessés.

C'est avec une profonde consternation que le Ministère en charge des Transports Terrestres et de la Sécurité Routière a appris l'accident tragique qui s'est produit dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 janvier 2023, à environ 35 kilomètres de la ville d'Oum-Hadjer, ayant occasionné 18 morts sur place et 9 blessés dont deux autres ont succombés après leur évacuation à l'hôpital d'Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï. Le bilan provisoire fait donc état de 20 morts et 7 blessés dont 2 dans un état critique.



En cette circonstance très douloureuse, le Ministère s'incline devant la mémoire des disparus, présente ses condoléances les plus attristées à toutes les familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



Selon les premiers éléments de l'enquête, l'accident a été causé par le non-respect des règles de sécurité routière en cas de panne de véhicule sur la route, l'excès de vitesse, la surcharge du gros porteur, la fatigue et l'imprudence du chauffeur. Le bus de l'agence ABOU ISLAM ayant à son bord 31 personnes, a quitté N'Djamena le jeudi 26 janvier 2023 à destination d'Abéché. Aux environs de 23h30, une collision est survenue entre ledit bus et un gros porteur en partance pour N'Djamena, tombé en panne et stationné sur la chaussée.



Au regard de cet événement malheureux, le Ministère appelle une fois de plus les usagers de la route et les conducteurs en première ligne, à plus de responsabilité, de vigilance, de prudence sur la route et au respect des textes en vigueur. Afin de veiller à la sécurité des usagers de la route, des mesures fortes seront prises à l'encontre des contrevenants.



La Ministre des Transports Terrestres et de la Sécurité Routière, Fatima Goukouni Weddeye, a déclaré : "Nous devons renforcer la sensibilisation des acteurs pour prévenir les risques d'accidents. Nous ne pouvons pas continuer à perdre des vies de cette manière. Nous devons agir maintenant pour protéger les usagers de la route."





Dans la même rubrique :