Tchad : la ministre des Transports rencontre des acteurs religieux pour discuter des accidents

La ministre des Transports et de la Sécurité routière, Mme Fatima Goukouni Weddeye, a rencontré des représentants religieux pour discuter des nombreux cas d'accidents qui ont lieu au Tchad ces derniers temps.



Les religieux ont exprimé leur préoccupation quant aux pertes en vies humaines causées par ces accidents, et ont souligné la nécessité d'agir pour y remédier. Les accidents routiers continuent d'endeuiller les familles tchadiennes chaque jour, suscitant de nombreuses interrogations sur les raisons de cette situation.



Les représentants religieux ont appelé leurs fidèles à la vigilance et à la prudence, lorsqu'ils circulent sur les routes du pays. Ils ont également pointé du doigt le manque de responsabilité des autorités gouvernementales, des usagers de la route, des conducteurs et des éducateurs, ainsi que le manque de contrôle effectif de la part des forces de police.



Les religieux ont ainsi demandé à l'Etat de revoir la formation des policiers tchadiens, pour leur permettre d'exercer efficacement leur rôle dans la prévention des accidents de la circulation. Ils ont également souligné que la majorité des conducteurs ne connaissent pas les règles du code de la route et obtiennent des permis de conduire, sans avoir acquis les compétences nécessaires.



En conséquence, ils ont appelé à un renforcement de la sensibilisation et de la formation sur les règles de conduite, et le respect du code de la route. La ministre des Transports et de la Sécurité routière a annoncé une prochaine campagne de sensibilisation pour remédier à cette situation.



Elle a également appelé à une collaboration entre le gouvernement et les représentants religieux pour faire passer le message et sensibiliser la population à la nécessité de respecter les règles de sécurité routière. Des propositions ont été faites pour assurer le succès de cette campagne à venir.