Tchad : la ministre du genre rend hommage à la regrettée Boumnodji Félicité

Amina Priscille Longoh, ministre du Genre et de la Solidarité nationale, a assisté aux obsèques de Mme Djedanem Banga, née Boumnodji Félicité, décédée le 17 mars 2023 à Lota/Linia des suites d'un assassinat.



La cérémonie funéraire a eu lieu ce samedi 25 mars à l'église n°12 du quartier Moursal à Ndjamena.



Dans son discours, la ministre a souligné les qualités de la regrettée, exprimant son profond regret pour cette perte tragique. Elle a condamné l'acte odieux qui a coûté la vie à Mme Banga et a affirmé que la valeur de chaque vie humaine doit être respectée.



La ministre a également confirmé que les auteurs de ce crime ont été identifiés et arrêtés et que la justice suivra son cours. Enfin, elle a adressé ses sincères condoléances à la famille de la victime et exprimé sa solidarité avec les blessés et leurs proches. Cette tragédie rappelle la nécessité de lutter contre la violence et l'insécurité dans notre pays.