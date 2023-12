Tchad : la mission du projet Laham Nadif rencontre les producteurs du monde rural du Ouaddaï

Les membres de la délégation du projet Laham Nadif, conduite par le chef de mission, Ahmed Moussa Ngame, poursuivent leur mission de travail, dans le cadre de la sensibilisation et l'information dudit projet dans la province du Ouaddaï.



Après Abéché, la mission du projet est allée à la rencontre des agros-producteurs de plusieurs villages, aux alentours d'Abéché, notamment au village Weré, dans le canton Mandjobok, département de Ouara.



L'objectif de cette descente est d'informer la population que la Fédération nationale des organisations de producteurs et de semences du Tchad et la Chambre d'agriculture de Saône-Et-Loire en France, ont initié deux projets nouveaux relatifs au renforcement des filières locales en viande de qualité, dénommée Laham Nadif.



Il s’agit de contribuer à la création d'emplois chez les jeunes et les femmes, en accompagnant leur insertion professionnelle dans la ville d'Abéché et ses environs. Avec le soutien de l'ambassade de France au Tchad, et l'appui financier du Fonds équipe France, du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères.



Dans son message à l'assistance, le chef de mission, par ailleurs président de la Fédération nationale des organisations de producteurs et de semences (FENODPS), Ahmed Moussa Ngame, a souligné que ce projet qui sera lancé très prochainement, va renforcer les capacités des jeunes et des femmes et leur accompagnement pour la création d'emplois et d'entreprises au niveau local.



Les représentants des producteurs locaux ont apprécié à sa juste valeur ce projet. Qui selon eux, est un projet tant attendu depuis longtemps. C’est pourquoi ils s'engagent à soutenir le projet, et aussi de mobiliser tous les fils de leur communauté de la diaspora en France, pour la réussite de ce grand projet qu’ils souhaitent voir réaliser en milieu jeunes et femmes.