Tchad : la nouvelle génération du quartier Klemat aménage les rues et plante des arbres

Pour lui, la plupart des maladies proviennent de l'insalubrité. Cela est dû aux caniveaux qui sont pleins, aux eaux usées et aux herbes qui occupent l'ensemble des ruelles, donnant ainsi une mauvaise haleine à la population. Et cette mauvaise haleine est la première cause de toutes nos maladies", explique t-il.



Le bureau de soutien au MPS "La nouvelle génération" a 540 arbres à planter dans le quartier dont 200 manguiers et 40 citronniers. "On va planter devant chaque concession un arbre et dans la concession deux arbres, dont un manguier et un citronnier.