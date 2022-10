Tchad : la nouvelle ministre Wanledom Robertine face aux défis de l'industrie et du commerce

Les attentes des citoyens sont grandes vis-à-vis du ministère de l'Industrie et du Commerce. Au vu du cahier des charges de la transition, une nouvelle gouvernance économique est attendue.



Le Tchad est au bas du classement international en matière de climat des affaires et dispose de très peu d'industries. Les quelques industries existantes font face à de nombreux obstacles : fiscalité, manque d'électricité et d'infrastructures routières.



Le ministère devra tirer profit des partenariats publics-privés et des financements alternatifs/innovants pour le financement de projets structurants, en plus de soutenir les objectifs de développement et l’industrialisation du pays.



Un assainissement du climat des affaires est attendu en vue d’attirer les investisseurs étrangers, d’accélérer la diversification de l'économie nationale et développer un tissu industriel national et à petite échelle pour la transformation des potentialités importantes du pays.



Autre objectif : promouvoir la co-entreprise et les joint-ventures dans une perspective d’expansion sous régionale ou internationale des entreprises nationales.



Le ministère de l'Industrie et du Commerce devra compter sur l'action d'autres ministères pour une nouvelle gouvernance économique. Ainsi, la question énergétique, les infrastructures terrestres, la fiscalité ou encore l'amélioration de l’utilisation des moyens de paiements électroniques et l’inclusion financière sont autant de défis.